Бышовец: «Спартаку» будет сложно против консервативной команды Юрана»

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец уверен, что матч московского «Спартака» против «Пари НН» в групповом этапе Кубка России не будет лёгкой прогулкой для «красно-белых». Всё из-за того, что москвичам будет противостоять оборонительная команда.

«Сергей Юран реально оценивает возможности и потенциал своей команды и соперников. Отсюда они столь неуступчивы. «Спартаку» будет сложно, ведь у нижегородцев выбрана консервативная схема игры от обороны на контратаках», - делится Бышовец для «Матч ТВ».

Напомним, что игра «Спартака» и «Пари НН» состоится сегодня вечером, игроки выйдут на поле «Открытие Банк Арены» в 20:45, время московское.