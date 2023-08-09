Кузьмичёв считает, что Хлусевич и Дуарте стали виновниками пропущенных голов «Спартака» от «Пари НН»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об игре защитников «Спартака» в матче с «Пари НН». Встреча второго тура Кубка России завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:4.

«В двух пропущенных голах поучаствовал Хлусевич, еще в двух — Дуарте. Так что желание Абаскаля ставить Дуарте, чтобы доказать себе, что это верное решение, может сыграть злую шутку», — заявил Кузьмичёв «РБ Спорту».

Функционер добавил, что центральный защитник не имеет права допускать такое количество ошибок.

Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведет на выезде с «Уралом». Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги состоится 11 августа и начнется в 18:00 по мск.