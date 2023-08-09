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Кубок России

Кузьмичёв считает, что Хлусевич и Дуарте стали виновниками пропущенных голов «Спартака» от «Пари НН»

09 Августа 2023 • 15:33 Комментировать
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

Известный функционер Владимир Кузьмичёв высказался об игре защитников «Спартака» в матче с «Пари НН». Встреча второго тура Кубка России завершилась победой «красно-белых» со счетом 5:4.

«В двух пропущенных голах поучаствовал Хлусевич, еще в двух — Дуарте. Так что желание Абаскаля ставить Дуарте, чтобы доказать себе, что это верное решение, может сыграть злую шутку», — заявил Кузьмичёв «РБ Спорту».

Функционер добавил, что центральный защитник не имеет права допускать такое количество ошибок.

Следующий матч команда Гильермо Абаскаля проведет на выезде с «Уралом». Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги состоится 11 августа и начнется в 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Алексис Дуарте
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