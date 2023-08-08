Просто невероятный сценарий кубкового матча «Спартак» - «Пари НН». Команды забили по паре голов в начале каждого тайма, и неожиданно для «красно-белых» счет 3:1 превратился в 3:3 после метких ударов Эдгара Севикяна и Виктора Александрова. Москвичи в четвертый раз отправили мяч в сетку ворот команда Сергея Юрана, но гол Антона Зиньковского отменен, а «Пари НН» получил право пробить пенальти. Тимур Сулейманов с точки забил - 3:4 на табло на 55-й минуте противостояния. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
Гол «Спартака» отменили, «Пари НН» ведёт 4:3
|Спартак Москва
|Пари НН
окончен
Оценить новость
Бонусы букмекеров
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
22:31 · Кубок России«Спартак» сравнял счёт в матче с «Пари НН», восьмой гол в игре в активе Игнатова
Бан пользователя