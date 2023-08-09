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Кузьмичёв — о матче с «Пари НН»: «Линия нападения «Спартака» сыграла здорово»

09 Августа 2023 • 15:41 Комментировать
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв оценил атакующую линию «красно-белых» в матче с «Пари НН».

«По игре в атаке у меня нет вопросов. Линия нападения «Спартака» сыграла здорово. Также мне очень понравилось, как в атаке играл «Пари НН», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Однако функционер отметил, что нижегородцы действовали хорошо впереди до того момента, пока на поле не вышел Зе Турбо, заменив Сулейманова.

Напомним, матч второго тура Кубка России завершился победой «Спартака» над «Пари НН» со счетом 5:4.

Ранее специалист обвинил защитников «Спартака» Хлусевича и Дуарте в четырех пропущенных голах команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Пари НН Зе Турбо
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