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Агент: «Думаю, Рябчук уже готов играть полный матч»

09 Августа 2023 • 10:11 Комментировать
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

Представитель агентства FMA SPORTS Жоа Перейра, представляющего интересы новобранца «Спартака» Олега Рябчука, высказался о дебюте 25-летнего защитника в составе «красно-белых».

Напомним, Рябчук принял участие в матче группового этапа Кубка России против «Пари НН» (5:4). По словам Перейры, адаптация защитника в «Спартаке» проходит отлично, так как он прекрасно говорит по-русски.

«Олег очень рад дебютировать за «Спартак». Рябчук — профессионал. Я думаю, что он уже функционально готов играть полный матч 90 минут, но всё зависит от решения тренера», — цитирует агента Metaratings.

Напомним, Рябчук перешёл в «Спартак» по ходу текущего месяца из «Олимпиакоса». В прошлом сезоне молдавский защитник провёл за греческий клуб 45 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Рябчук
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