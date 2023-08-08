Хаджи поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Пари НН»

Член комитета ветеранов «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором столичный клуб сыграет против «Пари НН».

Хаджи считает, что нельзя сказать о том, что «красно-белые» являются безоговорочными фаворитами матча, хоть нижегородский клуб ещё не забил ни одного мяча в новом сезоне, но чемпионат только начался.

«Конечно, «Спартак» — фаворит, но он был бы им, даже если бы не шёл сейчас на первом месте. «Спартак» всегда фаворит. Надеюсь, что он победит», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Поединок состоится сегодня, 8 августа, и начнётся в 20:45 по московскому времени.