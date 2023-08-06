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Игнатов: «Если мы добываем преимущество, то должны спокойно доводить матчи до конца»

06 Августа 2023 • 10:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Пари НН
1 1.55 X 4.30 2 5.70
08.08 20:45

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал, как «красно-белым» демонстрировать стабильную игру в новом сезоне.

Напомним, вчера, 5 августа, «Спартак» уверенно обыграл «Рубин» (4:1) в матче третьего тура РПЛ. Сейчас москвичи возглавляют турнирную таблицу, набрав в трёх встречах максимально возможные девять очков.

«Если мы добываем преимущество, то должны спокойно доводить матчи до конца. В некоторых матчах были нервозные концовки. Прежде всего это идёт от головы каждого, чтобы сохранить концентрацию до конца матча», — цитирует Игнатова «Чемпионат».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 8 августа против «Пари НН» в Кубке России. Начало этой игры запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Михаил Игнатов
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