Умяров: «Медина — хорошее усиление для «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о новичке московского клуба Хесусе Медине.

Напомним, в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1) Медина забил свой дебютный мяч в составе «красно-белых» спустя менее чем через минуту после выхода на замену.

«Конечно, мы порадовались за Медину, мы выбежали все, поздравили его, это очень классно. Конечно, это хорошее усиление для команды, за минуту же забивает первый гол», — приводит слова Умярова РИА Новости.

Медина перешёл в «Спартак» нынешним летом из ЦСКА за 6 миллионов евро. Свой следующий матч «красно-белые» проведут уже завтра, 8 августа, против «Пари НН» в рамках Кубка России. Начало — в 20:45 по московскому времени.