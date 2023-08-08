Свинов и Медина – в основе «Спартака» на матч с «Пари НН»

«Спартак» и нижегородский «Пари НН» назвали свои составы на очный матч второго тура группового этапа Кубка России. Игра стартует в 20:45 по московскому времени на газоне «Открытие Банк Арены».

«Спартак»: Свинов, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Классен, Умяров, Игнатов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Мелешин;

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Гоцук, Майга, Михайлов, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Сулейманов.

Напомним, что текстовую трансляцию встречи как всегда проведёт коллектив портала LiveResult.ru.