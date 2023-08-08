Пименов: «Пари НН» мог забить «Спартаку» и больше»

Бывший российский форвард Руслан Пименов уверен, что московский «Спартак» мог пропустить от «Пари НН» и больше четырёх голов во вторничном матче Кубка России. Просто у нижегородцев не было настолько квалифицированных игроков.

«С такой обороной пропустить три гола за девять минут - норма. Были бы нижегородцы более квалифицированы в завершении моментов, то забили бы еще больше», - делится Пименов с «Матч ТВ».

Напомним, что значительную часть второго тайма игроки «Пари НН» вели в игре со счётом 4:3. Однако в конце матча благодаря ошибкам игроков нижегородцев и мастерству Квинси Промеса «красно-белым» удалось перевернуть игру и одержать победу – 5:4.

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