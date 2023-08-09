Гладилин считает, что «Спартак» пропустил четыре мяча от «Пари НН» из-за отсутствия Джикии и Литвинова

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче группового этапа Кубка России, в котором «красно-белые» одолели «Пари НН» (5:4).

По мнению эксперта, «Спартак» пропустил четыре гола из-за отсутствия в составе команды защитника Георгия Джикии и полузащитника Руслана Литвинова.

«Так много пропустили по нескольким причинам: первое — большая ротация в обороне, второе — не играли Джикия и Литвинов. А когда стабильности в обороне нет, бывают такие провалы», — приводит слова Гладилина Metaratings.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 11 августа против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.