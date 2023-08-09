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Гладилин считает, что «Спартак» пропустил четыре мяча от «Пари НН» из-за отсутствия Джикии и Литвинова

09 Августа 2023 • 10:57 Комментировать (1)
Спартак Москва
5:4
Пари НН
окончен

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о матче группового этапа Кубка России, в котором «красно-белые» одолели «Пари НН» (5:4).

По мнению эксперта, «Спартак» пропустил четыре гола из-за отсутствия в составе команды защитника Георгия Джикии и полузащитника Руслана Литвинова.

«Так много пропустили по нескольким причинам: первое — большая ротация в обороне, второе — не играли Джикия и Литвинов. А когда стабильности в обороне нет, бывают такие провалы», — приводит слова Гладилина Metaratings.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 11 августа против «Урала». Начало этой встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Пари НН
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Комментарии (1)
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redwhite1959
09 Августа 2023 в 11:57
С Джикией пропустили бы ещё больше!(( Стандарты противника - настоящий бич для "Спартака"! Такое ощущение, что на тренировках над этим компонентом Абаскаль СОВСЕМ не работает! Стоят - как 10 баранов в своей штрафной - и никто никого не держит. Вчера подумалось - если бы Свинов - как при Бескове делал Ринат - ставил бы на штанги при угловых защитников - двух голов не было бы.
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