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Кубок России

Слуцкий объяснил, почему Дзюба пропустил матч «Локомотива» с «Акроном»

17 Марта 2023 • 18:41 Комментировать
Акрон
1:1
Локомотив Москва
окончен после пенальти

Российский тренер Леонид Слуцкий объяснил, по какой причине нападающий «Локомотива» Артём Дзюба пропустил игру с «Акроном». Напомним, «железнодорожники» проиграли «Акрону» (1:1, 6:7 по пен.) в 1/4 финала Кубка России и покинули турнир.

«У него была небольшая усталость, все-таки он играет с корабля на бал. Плюс матч с «Акроном» среди недели, искусственное поле. На мой взгляд, абсолютно логичное решение», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне 34-летний Дзюба принял участие в четырех матчах за «Локомотив», в которых забил три мяча.

Завтра, 18 марта, «красно-зеленые» сыграют с «Краснодаром» в рамках 20-го тура чемпионата России, начало — в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Артём Дзюба Акрон
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