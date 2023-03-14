«Локомотив» вылетел из Кубка России. Во вторник вечером команда Михаила Галактионова проиграла «Акрону» в серии послематчевых пенальти после ничьей со счётом 1:1.

Таким образом, «Локомотив» не выиграет Кубок России в нечётный год. В последний раз такое было в 2013 году. С тех пор «железнодорожники» всякий раз выигрывали национальный кубок в нечётный год: в 2015 году москвичи в финале обыграли «Кубань» (3:1), в 2017 году – «Урал» (2:0), 2019 году – снова «Урал» (1:0), а в 2021 году – «Крылья Советов» (3:1).

Во вторник в Кубке России пройдёт ещё один матч – «Спартак» примет «Урал». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.