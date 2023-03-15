Тарханов: «Пенальти — это психология, «Акрон» был спокоен, поэтому и выиграл у «Локомотива»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал вылет «Локомотива» из Кубка России после поражения от «Акрона» (1:1, 6:7 по пенальти).

«Все ведь дошло до пенальти. «Локомотив» мог бы выиграть, если бы Пиняеву удалось забить на последних минутах. Пенальти — это уже психология. Возможно, «Локомотив» был более напряжен, а «Акрон» спокоен, поэтому он и выиграл», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

После победы «Акрона» над «Локомотивом» тольяттинский клуб вышел в полуфинал Кубка России Пути регионов. Отметим, что «Акрон» — единственный клуб из Первой лиги, который добрался до такой высокой стадии в турнире. На своем пути команда Евгения Калешина одолела уже второго представителя РПЛ, ранее было обыграно «Торпедо» (2:0).