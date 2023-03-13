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Кубок России

Пименов: «Локомотиву» не надо менять состав в матче с «Акроном»

13 Марта 2023 • 21:59 Комментировать
Акрон
...
Локомотив Москва
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Через 17 ч. 51 мин.

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов уверен, что столичному «Локомотиву» не надо менять свой состав на грядущий матч Кубка России против «Акрона» из Первой лиги.

«Я жду победы от «Локомотива», клубу нужно выходить на эту встречу тем же самым составом, с которым они выходили и в предыдущей игре, чтобы наигрывать состав и схемы», - заявил Пименов «Матч ТВ», добавив, что откажется давать прогноз на исход обсуждаемой встречи.

Напомним, что игра «Локомотива» и «Акрона» в рамках четвертьфинала Пути регионов состоится 14 марта в городе «Жигулёвск» на арене «Кристалл».

Последние два официальных матча «Локомотив» выиграл. Они состоялись в рамках РПЛ. Сначала в 18 туре чемпионата команда уверенно обыграла в гостях «Ростов» (3:1), а в минувшие выходные с трудом вдевятером победила «Ахмат» - 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов Акрон
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АКРОН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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