Канчельскис: «Как можно было не заметить, что Баринов не мог играть?»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис удивляется тому, как Дмитрий Баринов мог попасть сегодня в состав столичного «Локомотива» на игру против «Акрона» (1:1, 6:7 по пенальти), когда хавбек на самом деле не мог участвовать в игре.

«В российском футболе работают одни жулики и дилетанты, уже не первый раз говорю. Как можно не заметить, что Баринов не имеет права выходить на футбольное поле? Ребята, хватит уже издеваться над футболом!», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он добавил, что такого не могло произойти в топовых европейских клубах. Например, в «МЮ», «Барселоне» и «Реале».

Напомним, что в случае победы «Локомотива» «Акрон» бы скорее всего подал протест из-за участия Баринова в матче. У хавбека были две жёлтые карточки, и игру он должен был пропускать.