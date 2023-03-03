Нигматуллин: «Акрон» — хороший жребий для «Локомотива»? В «Торпедо» тоже так считали

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о предстоящем сопернике «железнодорожников» в Кубке России. Напомним, в 1/4 финала Пути регионов «Локомотив» сыграет с «Акроном» из Первой лиги.

«Хороший ли это жребий? В «Торпедо» тоже считали, что это хороший жребий, но получилось по-другому. Конечно, «Акрон» будет послабее, чем «Спартак», который устроил взбучку «Локомотиву», но сейчас «красно-зеленым» во всех матчах непросто», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Локомотив» по итогам двух матчей проиграл «Спартаку» (0:1, 2:4) в плей-офф Пути РПЛ и вылетел в нижнюю сетку, где и встретится с «Акроном». Встреча между командами запланирована на 14 марта.