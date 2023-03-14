Конти объяснил поражение «Локомотива» от «Акрона»

Защитник столичных «железнодорожников» Херман Конти поделился своим видением на причину вылета «Локомотива» из Кубка России после игры с «Акроном». Основное время матча, напомним, завершилось вничью, а вот в серии послематчевых 11-метровых ударов удача оказалась на стороне команды из Тольятти – 7:6.

«Первый тайм совсем не задался, мы не смогли организовать нормальный прессинг, уступали в единоборствах. В итоге пропустили первыми. Во втором тайме прибавили, но, к сожалению, повести в счёте уже не смогли», - заявил Конти в эфире телеканала «Матч ТВ».

Аргентинец упомянул и искусственное поле, на котором сегодня командам довелось играть в Жигулёвске на арене «Кристалл».

«Знали ещё заранее: игра будет на искусственном поле, отскок другой, немного другая скорость мяча, но я в этом проблемы не вижу», - добавил защитник.