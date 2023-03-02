Булыкин: «Локомотив» настроен на то, чтобы решить свои задачи в РПЛ, не факт, что команда будет тратить свои силы на «Акрон»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился своим мнением по поводу предстоящего противостояния московского «Локомотива» и «Акрона» из Тольятти в рамках Фонбет Кубка России.

«Конечно, «Локомотив» является фаворитом в этом матче, но всё же «железнодорожники» больше настроены на то, чтобы решить свои задачи в РПЛ. Будет ли команда тратить свои силы на «Акрон»? В другой ситуации «Локо» в полную силу играл бы на два турнира, а сейчас такая тактика под вопросом», — передаёт слова Булыкина «РБ Спорт».

Следом бывший футболист отметил, что по его мнению «железнодорожники» всё же сыграют против «Акрона» основным составом, что будет говорить о намерении команды продолжать своё целенаправленное участие как в РПЛ, так и в Фонбет Кубке России.

Четвертьфинальный поединок между «Акроном» и «Локомотивом» состоится 16 марта в 14:00 по московскому времени.

Напомним, что после 17 туров московский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав лишь 13 очков.