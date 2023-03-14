Баринов: «Я не знал о ситуации с жёлтыми карточками»

Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о скандале вокруг матча 1/4 финала Пути регионов Кубка России против «Акрона».

«Я не знал о ситуации с жёлтыми карточками. Если бы я знал, я бы и не играл, не вышел на поле. Больше мне нечего сказать», — заявил капитан «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Баринов вышёл на проигранный в серии пенальти поединок, несмотря на дисквалификацию, заработанную после двух жёлтых карточек во встречах со «Спартаком». Это могло бы грозить «Локомотиву» дисквалификацией, однако подопечные Михаила Галактионова сенсационно уступили клубу Первой лиги и прекратили борьбу за трофей.