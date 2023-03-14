Голкипер «Акрона» Волков стал лучшим игроком матча против «Локомотива»

Голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков – лучший игрок матча против «Локомотива» в рамках четвертьфинала Кубка России в Пути регионов. Игра, напомним, состоялась сегодня вечером и завершилась вничью – 1:1. А в серии пенальти точнее и удачливее оказались игроки «Акрона», Волков в этой серии пенальти умудрился отбить один удар. В итоге – 7:6 на табло и команда Первой лиги идёт дальше, а «Локомотив» покидает турнир.

Напомним, что завтра в рамках Пути регионов свои отношения выяснят петербургский «Зенит» и московское «Динамо», грозненский «Ахмат» и «Краснодар».