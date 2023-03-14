Агент Баринова отреагировал на возможное получение технического поражения «Локомотивом»

Павел Банатин, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал ситуацию своего клиента в Кубке России.

Капитан «железнодорожников» не имел права принимать участие в матче 1/4 финала Кубка России с «Акроном» из-за перебора желтых карточек, по этой причине столичный клуб может получить техническое поражение 0:3.

«Есть регламент. Если была какая-то промашка, компетентные органы разберутся», — приводит слова Банатина Sport24.

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и сделал один ассист.

Встреча между «Акроном» и «Локомотивом» продолжается, текстовая трансляция на портале LiveResult.