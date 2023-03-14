Александр Мостовой раскритиковал формат проведения Кубка России

Бывший футболист российской национальной команды Александр Мостовой высказался о текущем формате Кубка России.

«Сейчас такой регламент, что, возможно, «Локомотив» снова будет играть в кубке. Это уже смешно. Изначальный факт игры с «Акроном» после поражения от «Спартака» меня смущает. Вот это чудо-кубок у нас», — заявил экс-полузащитник «Спартака» в интервью изданию Sport24. Эксперт отметил, что испытывает смутные чувства относительно формата соревнования после встречи «Локомотива» и «Акрона».

Напомним, что «Локомотив» прекратил борьбу за трофей Кубка России после поражения от «Акрона» в серии послематчевых пенальти.