Худяков: «Во втором тайме мы взяли инициативу в руки»

Молодой голкипер «Локомотива» из Москвы Даниил Худяков высказался после сегодняшнего поражения от «Акрона» в Кубке России в серии послематчевых пенальти (6:7). Напомним, что основное время этой кубковой битвы в рамках четвертьфинала Кубка России завершилось со счётом 1:1.

«Во втором тайме мы взяли инициативу в свои руки, забили гол и сравняли счёт, были моменты, чтобы забить второй, но не повезло. А серия пенальти – это, можно сказать, лотерея», - рассказал Худяков в эфире «Матч ТВ».

По мнению вратаря, ключевым в матче стал фактор реализации моментов каждой из команд. А «Акрон» игрока ничем особенным не удивил.

«Хорошая боевитая команда, сражаются на поле за каждый мяч, бегают», - заключил Худяков.