«Локомотив» сравнял счёт в матче с «Акроном» под конец основного времени

В эти минуты проходит кубковый матч «Акрон» - «Локомотив». Хозяева поля вели в счете на протяжении доброго часа игры и всё же пропустили ближе к окончанию основного времени поединка. «Железнодорожники» разыграли штрафной удар, и вторая волна этой атаки стал результативной. Франсуа Камано с десятка метров пробил в левый нижний угол.

Счет стал 1:1, на 14-й минуте отличился Сергей Макаров. Также добавим, что из-за выход на поле дисквалифицированного Дмитрия Баринова «Локомотив» рискует получить запрет на участие в следующей стадии Кубка, если туда пробьется.

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