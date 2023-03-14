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Кубок России

Смородская прокомментировала вылет «Локомотива» из Кубка России

14 Марта 2023 • 20:25 Комментировать
Акрон
1:1
Локомотив Москва
окончен после пенальти

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала вылет «железнодорожников» из Кубка России по итогам 1/4 финала Пути регионов.

«Не может, не имеет права команда проигрывать клубам из ФНЛ. Но я не верю в большие успехи «Локомотива». Все сделанные назначения, трансферы меня не устраивают», — заявила экс-руководитель «железнодорожников» в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» прекратил борьбу за трофей Кубка России, вылетев от «Акрона» в серии послематчевых пенальти после ничьи в основное время со счётом 1:1. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
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Окончен после пенальти
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Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
5.40 3.90 1.67
Видео
Окончен
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1
1
1.59 4.10 6.00
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