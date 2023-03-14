Смородская прокомментировала вылет «Локомотива» из Кубка России

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала вылет «железнодорожников» из Кубка России по итогам 1/4 финала Пути регионов.

«Не может, не имеет права команда проигрывать клубам из ФНЛ. Но я не верю в большие успехи «Локомотива». Все сделанные назначения, трансферы меня не устраивают», — заявила экс-руководитель «железнодорожников» в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» прекратил борьбу за трофей Кубка России, вылетев от «Акрона» в серии послематчевых пенальти после ничьи в основное время со счётом 1:1.