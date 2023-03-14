Шишкин: «Даже к лучшему, что «Локомотив» проиграл по пенальти»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Роман Шишкин высказался о вылете московской команды из Кубка России после матча с «Акроном».

«Даже к лучшему, что «Локомотив» проиграл по пенальти. Если бы он выиграл, то произошла бы неприятная история. Это наложило бы некий отпечаток на репутацию и статус команды», — заявил экс-футболист российской национальной команды в интервью «Чемпионату». Шишкин также задал вопрос относительно того, как столь крупный клуб допустил ситуацию, связанную с выходом на поле дисквалифицированного Дмитрия Баринова.

Напомним, что «Локомотив» прекратил борьбу за Кубок России, уступив команде Первой лиги в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала Пути регионов.