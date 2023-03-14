Уткин высказался о возможном техническом поражении для «Локомотива»

«Локомотиву» могут засчитать техническое поражение – Дмитрий Баринов вышел на поле в матче с «Акроном», хотя должен был отбывать дисквалификацию. Комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Жаль Локо, но по любому регламенту участие в матче дисквалифицированного игрока - технарь и только технарь. И Баринова жалко. Но и он мог бы сам быть умнее», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Кубковая игра между «Акроном» и «Локомотивом» проходит во вторник вечером. Следить за развитиями событий на поле можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

«Локомотиву» могут засчитать поражение – Баринов действительно получал карточки