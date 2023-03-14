​Без Дзюбы: «Локомотив» объявил состав на кубковый матч с «Акроном»

Во вторник вечером в рамках Кубка России встретятся «Акрон» и «Локомотив». Рулевой московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Худяков, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Смольников, Карпукас, Баринов, Глушенков, Пиняев, Миранчук, Игнатьев.

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не попал в заявку «Локомотива» на этот матч. Накануне сообщалось, что 34-летний футболист получил время на отдых.

Следить за матчем между «Акроном» и «Локомотивом» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:30 по московскому времени.