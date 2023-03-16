Сёмин: «В ситуации с Бариновым виноваты все»

Бывший тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин уверен, что хавбек и капитан «Локо» Дмитрий Баринов должен сам отслеживать свою ситуацию с полученными в Кубке России карточками. Но виноват в этой ситуации не только игрок.

«Тут виноваты все. Если игрок тренируется и готовится к матчу, то тренер и руководство, и сам игрок должны знать, может ли он сыграть на матче», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что позавчера в матче Кубка России между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1, 7:6 по пенальти) Баринов появился на поле, имея два полученных ранее «горчичника». Игрок должен был пропускать игру, но всё равно вышел на футбольное поле. Этот эпизод мог принести «железнодорожникам» большие проблемы в случае их победы над «Акроном», однако победить подопечным Михаила Галактионова не удалось.