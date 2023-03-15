Борис Игнатьев: Если Галактионов критикует Антона Миранчука, значит, у него есть основания

Экс-тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказался об игре полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в матче Кубка России с «Акроном» (1:1, 6:7 по пенальти). После игры наставник «красно-зеленых» Михаил Галактионов заявил, что недоволен игрой 27-летнего хавбека.

«Я бы не сказал, что Миранчук настолько слабо выглядит, чтобы не играть в основном составе. Тут только тренер может сказать, что ему что-то недостает и надо сидеть в запасе. Раз Галактионов так сказал, то у него есть основания. Игрок должен прислушаться», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал 6 ассистов.