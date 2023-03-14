Пресс-служба «Акрона» пошутила над «Локомотивом»

В пресс-службе тольяттинского «Акрона», который сегодня вечером выбил столичный «Локомотив» из Кубка России на стадии четвертьфинала, пошутили над московской командой.

«Утилизируем подвижной состав с 1996 года», - говорится в записи в Telegram-канале тольяттинцев.

И действительно, промышленно-технологический холдинг, который владеет футбольным клубом, занимается уже на протяжении 27 лет утилизацией чёрных цветных металлов или лома. К ним могут относиться и старые вагоны железнодорожных составов.

Напомним, основное время матча «Акрона» с «Локомотивом» завершилось ничьей – 1:1. А вот в серии пенальти точнее оказался тольяттинский клуб – 7:6. Вратарь Акрона» Сергей Волков парировал один из ударов с 11-метровой отметки.