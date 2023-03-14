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Кубок России

​В «Акроне» ответили на вопрос о возможной подаче протеста на результат матча с «Локомотивом»

14 Марта 2023 • 19:03 Комментировать
Акрон
1:1
Локомотив Москва
окончен после пенальти

Во вторник «Акрон» и «Локомотив» проводят матч в рамках Кубка России. Происходящее на поле может не иметь никакого смысла, ведь «железнодорожникам» грозит техническое поражение за выход на поле Дмитрия Баринова. Полузащитник должен был отбыть дисквалификацию после накопления двух предупреждений.

В пресс-службе «Акрона» ответили на вопрос о возможной подаче клубом протеста на результат матча, учитывая обстоятельства.

«Сейчас идёт игра, и мы рассчитываем победить, прежде всего, на поле», - ответ пресс-службы «Акрона» приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Следить за матчем «Акрон» - «Локомотив» можно в текстовой трансляции.

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Окончен после пенальти
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