​«Огнище огненное»: Уткин оценил матч «Акрон» - «Локомотив»

Известный журналист Василий Уткин высказался о кубковом матче между «Акроном» и «Локомотивом».

«Вы смотрите «Акрон» - «Локомотив»? Просто огнище огненное! Удар на удар! И сравните, как в упаднической АПЛ, позорище-то какое, «Кристал Пэлас» три игры подряд в створ ворот попасть не может! И кто круче? Ответ очевиден!» - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Локомотив» проиграл «Акрону» по пенальти и вылетел из Кубка России. Теперь команда Михаила Галактионова сосредоточится на чемпионате. Там на текущий момент «железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 18 марта – против «Краснодара».