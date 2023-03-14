Евгений Калешин: «Выиграли благодаря самоотдаче, веры друг в друга»

Наставник «Акрона» Евгений Калешин подвёл итоги матча своих подопечных против московского «Локомотива» в рамках четвертьфинала Кубка России в Пути регионов. В нём, напомним, победу одержали тольяттинцы – 7:6 в серии пенальти, основное время матча завершилось вничью – 1:1.

«Выиграли благодаря самоотдаче, веры друг в друга. Очень рады осчастливить наших ребят, близких, болельщиков и жителей города. Во втором тайме мы не собирались отдавать инициативу, однако соперник заставил нас играть так», - цитирует Калешина «Матч ТВ».

Особенно в составе сегодняшнего соперника тренер отметил молодого полузащитника Сергея Пиняева.

«Пиняев создавал преимущество один в один. От него было много остроты», - пояснил Калешин.