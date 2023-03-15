​«Локомотив» проводит расследование по ситуации с карточками Баринова

«Локомотив» вылетел из Кубка России, уступив «Акрону» во вторник вечером в серии пенальти. Если бы команда Михаила Галактионова победила, она бы, скорее всего, все равно не прошла дальше. «Акрон» имел основания для подачи протеста, ведь на поле в составе «железнодорожников» вышел Дмитрий Баринов, который должен был отбыть дисквалификацию.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Локомотив» проводит внутреннее расследование из-за сложившейся ситуации. Первые выводы уже сделаны: начальник команды Сергей Кузнецов не произвёл проверку из-за электронной системы, которая не допускает внесение в заявку дисквалифицированных игроков. Система эта работает только для РПЛ, о чём Кузнецов не знал.