Иван Карпов: «Дзюба не полетел с «Локомотивом» на матч с «Акроном»

Российский журналист Иван Карпов сообщил, что форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе дали отдохнуть перед важным матчем РПЛ против «Краснодара». И не взяли на кубковый матч в Жигулёвск против «Акрона». Игра четвертьфинала турнира в Пути регионов, напомним, состоится 14 марта на местной арене «Кристалл».

«Дзюбе дали отдых перед матчем против «Краснодара» в РПЛ, так как клубу главное не вылетать из Премьер-лиги, а не взять «чашку». Да и бонусы за сохранение места в РПЛ побольше. Плюс в Жигулёвске искуственное поле, травмируется ещё ненароком. В клубе решили этого избежать», - пишет Карпов в своём Telegram-канале.

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в начале февраля и уже сыграл за команду четыре матча, в которых забил три гола. Все голы в исполнении Дзюбы влетели в ворота Сергея Песьякова – голкипера «Ростова» в очной встрече между «жёлто-синими» и «красно-зелёными» на «Ростов Арене» (3:1).