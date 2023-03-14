Акрон - Локомотив: где смотреть прямую трансляцию онлайн

До возобновления сезона вряд ли «Локомотив» был считался явным фаворитом в кубковом матче с «Акроном». Даже при том, что коллектив из Тольятти в 2023 году не пропускает, а также успел обыграть представителя РПЛ, «Торпедо». «Локомотив», который по итогам прошлой части сезона рисковал вылететь, сейчас выглядит совершенно по-другому и показывает очень даже неплохой футбол, а Артём Дзюба, кажется, обрел вторую молодость.

Кто сегодня пройдет в полуфинал нижней сетки, узнаем после 17:30. Эфир на «Матч ТВ» и «Матч «Премьер». Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.