«Акрон» не будет подавать протест из-за инцидента с Бариновым

Тольяттинский «Акрон» не будет подавать протест по итогам кубкового матча против московского «Локомотива». В нём, напомним, на поле у «железнодорожников» вышел Дмитрий Баринов, заработавший две жёлтые карточки в прошлых матчах Кубка России. Во время игры всерьёз обсуждалась возможность дисквалификации «Локомотива» из турнира путём технического поражения.

«Протест «Акрон» подавать не будет, так как выиграл на поле», - сообщили «Матч ТВ» в клубной пресс-службе.

Вечерний матч в рамках четвертьфинала Кубка России в Пути регионов, напомним, завершился ничьей – 1:1, а в серии пенальти удача сопутствовала тольяттинской команде – 7:6.