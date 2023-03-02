Власов: «Локомотив» — отличный жребий для «Акрона»

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о результатах жеребьёвки Кубка России. Тольяттинская команда в следующем раунде сыграет с московским «Локомотивом».

«На данной стадии не бывает легких соперников, поэтому мы рады любой команде. Нам выпал «Локомотив» — отличный жребий, будет играть с ними. Наша цель? Побеждать в чемпионате и Кубке каждый матч», — приводит слова Власова «Чемпионат».

Функционер добавил, что «Акрон» хочет достичь максимума и постарается попасть в финал Кубка России.

16 марта «Акрон» примет «Локомотив» на своем поле в рамках второго этапа 1/4 финала Кубка России Пути регионов.