Булыкин: «Первостепенная задача — хорошо выступить в чемпионате»

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о вылете «железнодорожников» из Кубка России.

«Кубок был важен, чтобы хоть как-то подсластить неудачный сезон. Постараться пройти как можно дальше, чтобы порадовать болельщиков. Вылет из Кубка перечеркнул все старания, но первостепенная задача — хорошо выступить в чемпионате», — заявил экс-нападающий российской национальной команды в интервью «Чемпионату». Булыкин отметил, что не имеют смысла даже разговоры о техническом поражении после вылета, напомнив, что аналогичные ситуации происходили и в «Зените», и в «Реале».

«Локомотив» прекратил борьбу за трофей Кубка России, вылетев от «Акрона» в серии послематчевых пенальти по итогам матча 1/4 финала Пути регионов.