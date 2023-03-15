Шавло подсказал, как избежать повторения ситуации с Бариновым

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло удивлён тем фактом, что в российском футболе на поле может выйти дисквалифицированный игрок.

- Помню, в советское время командам присылали по факсу всю необходимую информацию — кто может играть, кто не может. Почему сейчас этого не делается? - поделился простым рецептом Сергей Шавло, комментируя «Плеймейкеру» скандальную ситуацию в матче «Акрон» - «Локомотив».

За москвичей играл Дмитрий Баринов, который в двух матчах до этого получал желтые карточки и должен был пропускать поединок против коллектива из Тольятти. В любом случае «Локомотив» уступил в серии пенальти и завершил выступления в Кубке.