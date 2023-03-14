В Кубке России футболисты должны пропускать следующий матч после накопления двух жёлтых карточек. «Локомотив» нарушил регламент, и теперь команде грозит техническое поражение за матч против «Акрона».

Полузащитник Дмитрий Баринов действительно получал жёлтые карточки в обоих матчах против «Спартака» на предыдущей стадии турнира. Информация отражена в итоговых протоколах. Таким образом, капитан «железнодорожников» не имел права выходить на поле в матче против «Акрона».

Следить за происходящим в матче между «Акроном» и «Локомотивом» можно на портале LiveResult в подробной текстовой трансляции.