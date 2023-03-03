Шнякин — о Калешине: Тренер «Акрона» давно заслуживает шанса в РПЛ

Известный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о четвертьфинальной паре Кубка России «Акрон» - «Локомотив».

«Интересная пара, потому что тольяттинская команда вызывает положительные эмоции. «Акрон» больше ориентирован на атаку. Не зажимается. Вообще тренер Евгений Калешин, мне кажется, из тех, кто уже давно заслуживает шанса в РПЛ», — приводит слова Шнякина «Матч ТВ».

Напомним, на первом этапе 1/4 финала Кубка России Пути регионов «Акрон» победил «Торпедо» (2:0), а «Локомотив» по итогам двух матчей со «Спартаком» в Пути РПЛ проиграл с общим счетом 2:5 и опустился в нижнюю сетку.