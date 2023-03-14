Галактионов: «Мы были недостаточно агрессивны и активны»

Наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после вылета своей команды из Кубка России от тольяттинского «Акрона».

«Надо разделить между собой первый и второй таймы. Мы были недостаточно агрессивны и активны в тайме первом. Возможно, причина в плотном графике или нашей адаптации к полю. Второй тайм мы провели уже активнее», - сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Как добавил тренер, соперник «Локомотиву» сегодня достался не из простых – у тольяттинской команды тоже были шансы победить, ими они и воспользовались.

Сама игра, прошедшая сегодня вечером в Жигулёвске, напомним, завершилась вничью – 1:1. Однако в серии пенальти победил «Акрон» - 7:6.