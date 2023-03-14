Баринов: «Если мы проиграли, значит, Дзюбы нам не хватило»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов назвал причину, из-за которой «железнодорожники» сегодня на выезде уступили тольяттинскому «Акрону». Исход игры, напомним, решился в серии послематчевых 11-метровых ударов – более точными оказались игроки тольяттинцев – 7:6.

«Второй тайм, я считаю, играли хорошо. В первом прессинговать соперника не получилось, но тренер сделал замены», - цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Отметил Баринов и отсутствие лидера на поле в составе «Локо» - форварда Артёма Дзюбы.

«Если мы проиграли, значит Дзюбы не хватало», - добавил капитан «Локомотива».

Кстати, полузащитник «Локомотива» не должен был принимать участие в сегодняшней игре и, если бы «Акрон» не выиграл на поле, то москвичей, скорее всего, дисквалифицировали бы из турнира.