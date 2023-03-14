Игорь Федотов уверен в техническом поражении «Локомотива» от «Акрона»

Известный российский арбитр Игорь Федотов уверен, что сегодняшний кубковый матч столичного «Локомотива» против «Акрона» в Кубке России завершится техническим поражением «железнодорожников» со счётом 0:3.

«Дмитрий Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». А начальник команды, бывший арбитр Сергей Кузнецов, видимо забыл, что по регламенту турнира для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре», - рассказал Федотов «Чемпионату».

Напомним, информация о возможном «технаре» «Локомотиву» появилась прямо во время матча «Акрон» - «Локомотив». Следите за ходом игры в трансляции от портала Liveresult.ru. Пока впереди тольяттинцы – 1:0.