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Кубок России

Билялетдинов считает, что «Локомотив» сыграет с «Акроном» основой

13 Марта 2023 • 18:53 Комментировать
Акрон
...
Локомотив Москва
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Через 22 ч. 14 мин.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и ливерпульского «Эвертона» Динияр Билялетдинов уверен, что «железнодорожники» Михаила Галактионова выставят на матч против «Акрона» в Кубке России боевой основной состав. У него есть веская причина так полагать.

«Железнодорожники» набрали хороший темп, который нельзя терять. Они выглядят неплохо в начале второй части сезона и сыграют основным составом. Полностью менять состав на игру я бы не стал на месте тренера, может быть, провёл бы точечную ротацию», - заявил Билялетдинов порталу Metaratings.

Матч «Локомотива» против «Акрона» в четвертьфинале Кубка России в Пути регионов состоится 14 марта в 19:30 в Жигулёвске, время московское.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Акрон
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