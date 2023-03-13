Билялетдинов считает, что «Локомотив» сыграет с «Акроном» основой

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и ливерпульского «Эвертона» Динияр Билялетдинов уверен, что «железнодорожники» Михаила Галактионова выставят на матч против «Акрона» в Кубке России боевой основной состав. У него есть веская причина так полагать.

«Железнодорожники» набрали хороший темп, который нельзя терять. Они выглядят неплохо в начале второй части сезона и сыграют основным составом. Полностью менять состав на игру я бы не стал на месте тренера, может быть, провёл бы точечную ротацию», - заявил Билялетдинов порталу Metaratings.

Матч «Локомотива» против «Акрона» в четвертьфинале Кубка России в Пути регионов состоится 14 марта в 19:30 в Жигулёвске, время московское.