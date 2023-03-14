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Александр Мостовой: «В первом тайме я не понял, где был «Акрон», а где «Локомотив» эксклюзив

14 Марта 2023 • 20:10 Комментировать
Акрон
1:1
Локомотив Москва
окончен после пенальти

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Локомотива» в гостевом матче против «Акрона».

«Матч очень удивил. И прежде всего игрой. В первом тайме я не понял, где был «Акрон», а где «Локомотив». «Железнодорожники» даже борьбу не навязывали. Во втором тайме «Локо» встрепенулся, замены помогли  тоже. Камано и Пиняев неплохо смотрелись.

В целом «Локомотив» уже проиграл в прошлом этапе, но продолжил играть. Можно пошутить: может после поражения «Акрону» он ещё с кем-то играть в Кубке будет? Что касается «Акрона», то тольяттинцам будет тяжело сделать ещё один подвиг. Но с другой стороны, они уже обыграли «Локомотив» и «Торпедо». «Акрон» - молодцы, и формат здесь не при чем», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Акрон
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