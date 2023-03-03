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Кубок России

Мостовой: «Локомотив» пройдёт «Акрон»

03 Марта 2023 • 08:09 Комментировать
Акрон
...
Локомотив Москва
16.03 14:00

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, пройдёт ли «Локомотив» тольяттинский «Акрон» в 1/4 финала Кубка России.

«В принципе «Локомотив» ни в чем особо «Спартаку» в четвертьфинале не уступал. Обыграет сейчас он «Акрон» и пойдет дальше. У многих при этом формате есть шансы», — приводит слова Мостового Rusfootball.

«Железнодорожники» проиграли в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартаку» (0:1, 2:4) и отправились в нижнюю сетку, где по итогам жеребьевки встретятся с «Акроном».

Напомним, команда из Тольятти одолела в своем четвертьфинальном матче первого этапа Пути регионов московское «Торпедо» (2:0).
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой Акрон
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