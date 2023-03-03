Мостовой: «Локомотив» пройдёт «Акрон»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, пройдёт ли «Локомотив» тольяттинский «Акрон» в 1/4 финала Кубка России.

«В принципе «Локомотив» ни в чем особо «Спартаку» в четвертьфинале не уступал. Обыграет сейчас он «Акрон» и пойдет дальше. У многих при этом формате есть шансы», — приводит слова Мостового Rusfootball.

«Железнодорожники» проиграли в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ «Спартаку» (0:1, 2:4) и отправились в нижнюю сетку, где по итогам жеребьевки встретятся с «Акроном».

Напомним, команда из Тольятти одолела в своем четвертьфинальном матче первого этапа Пути регионов московское «Торпедо» (2:0).